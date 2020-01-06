События

05:38 06.01.2020

Полиция открыла дело по факту ДТП с гибелью ребенка в Черкасской области

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Правоохранители открыли уголовное производство по факту ДТП с гибелью ребенка в Черкасской области, сообщил сектор коммуникации областной Национальной полиции.

"Около 17:00 в Корсунь-Шевченковском районе водитель автомобиля ВАЗ, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на двух малолетних детей. В результате ДТП один ребенок погиб, второй доставлен в больницу. Уголовное производство открыто по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины. В настоящее время водитель задержан по ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Теги: #дети #черкасская_область #дтп #украина #дело
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