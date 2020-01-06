Правоохранители задержали водителя, причастного к ДТП с гибелью 3-летнего ребенка во Львовской области

Правоохранители задержали водителя, причастного к ДТП накануне на трассе Киев-Чоп в с.Банюнин Каменка-Бугского района Львовской области, в котором погибла трехлетняя девочка и пострадали три женщины, сообщил отдел коммуникации Национальной полиции.

"27-летнего водителя автомобиля "Лексус" полицейские задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. 5 января следователи отдела по расследованию преступлений в сфере транспорта полиции Львовщины сообщили ему о подозрении в совершении уголовного преступления предусмотреного по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортным средством) Уголовного кодекса Украины", - сказано в сообщении.

Отмечается, что суд вскоре изберет виновнику ДТП 27-летнему киевлянину меру пресечения.

Досудебное расследование продолжается.