Спасатели ликвидировали пожар в бане на территории базы отдыха в Черниговской области

Спасатели ликвидировали пожар в бане, которая находится на территории базы отдыха Комфорт Строй "Эко отель" Шишкин", расположенной в с.Снов`янка (Черниговская обл.), сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"5 января в 11:40 в оперативно-координационный центр Управления ГСЧС Украины в Черниговской области поступило сообщение о пожаре на территории базы отдыха ООО "КОМФОРТ СТРОЙ" ЭКО отель "Шишкин", расположенной в с. Снов`янка Черниговского района, которая является объектом с массовым пребыванием людей. Пожар возник в двухэтажном отдельно стоящем здании бани", - говорится в сообщении.

К тушению пожара задействовали 11 человек личного состава и три единицы специальной техники. Совместными и согласованными действиями пожар в 12:30 пожарные локализовали, а в 13:13 окончательно ликвидировали.

"Вероятной причиной пожара послужило нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей", - добавили в пресс-службе ведомства.