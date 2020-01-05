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18:20 05.01.2020

Боевики дважды открывали огонь с полуночи в воскресенье, от подрыва на мине погиб украинский военный

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Боевики дважды открывали огонь с полуночи в воскресенье, от подрыва на мине погиб украинский военный

Незаконные вооруженные формирования два раза нарушили режим прекращения огня в воскресенье с начала суток, сообщается на странице Операции Объединенных сил в соцсети Facebook.

"Из запрещенных минскими договоренностями 82-мм минометов противник выпустил 8 мин по нашим позициям вблизи Водяного. Также из крупнокалиберных пулеметов были обстреляны позиции украинских защитников в районе населенного пункта Павлополь на мариупольском направлении", - говорится в сообщении.

Также в штабе ООС напомнили, что районе хутора Вольный на окраине г.Золотое в результате наезда на неизвестное взрывное устройство (предположительно противотанковая мина ТМ-62) произошел подрыв военного грузового автомобиля ГАЗ-66, занимавшегося логистическим обеспечением. В результате взрыва один военнослужащий погиб на месте, еще один получил тяжелые ранения.

Теги: #оос #сводка
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