События

16:21 05.01.2020

В связи с убийством в Каховке, к которому может быть причастен полицейский, назначен ряд экспертиз, ГБР открыло дело

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В связи с убийством в Каховке, к которому может быть причастен полицейский, назначен ряд экспертиз, ГБР открыло дело

Ряд экспертиз и исследований будет проведен в связи с убийством в г.Каховка Херсонской области 26-летнего местного жителя Владимира Чебукина, в котором подозрение выдвинуто бывшему сотруднику органов внутренних дел, а в отношении находившегося в его компании действующего полицейского проводятся проверки, Государственное бюро расследований открыло дело по статье о превышении полномочий.

"Событие получило резонанс, в связи с чем было принято решение о проведении досудебного расследования следственным управлением. Сейчас назначено проведение ряда необходимых исследований и экспертиз. Расследование данного преступления находится на контроле руководства областной полиции. Также в ходе первоочередных следственных действий установлено, что на момент совершения преступления подозреваемый отдыхал в одной компании с сотрудником районного отдела полиции. В настоящее время в отношении полицейского назначено проведение служебного расследования, он отстранен от исполнения служебных обязанностей, а Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по ст.365 Уголовного кодекса Украины", - сообщает отдел коммуникации полиции Херсонской области.

В полиции напомнили, что утром 1 января в Каховке 29-летний мужчина совершил несколько выстрелов из ружья в живот другому 26-летнему местному жителю, который от полученных ранений через два дня умер. Стрелявший был задержан, 3 января Каховский суд поддержал ходатайство следователя и арестовал подозреваемого на 60 суток без права внесения залога. Изначально полиция квалифицировала произошедшее как покушение на убийство, однако, как сообщил заместитель начальника областного главка полиции Николай Вербицкий, в связи со смертью потерпевшего преступление было переквалифицировано на ч.1 ст.115 УК (умышленное убийство).

В интервью Hromadske Вербицкий уточнил, что в деле об убийстве проведут повторную судебно-медицинскую експертизу, к которой допустят представителя потерпевших.

Глава Херсонской областной государственной администрации Юрий Гусев заявил, что намерен контролировать ход расследования лично и уточнил, что подозреваемый оказался бывшим сотрудником органов внутренних дел, а в отношении другого участника событий - действующего полицейского - проходят проверки с использованием полиграфа. По словам главы обладминистрации, 3 января он провел координационное совещание с правоохранителями, в ходе которого подчеркнул, что расследование убийства Чебукина должно быть профессиональным и беспристрастным.

По данным СМИ, родственники погибшего считают, что нападавших было несколько, поскольку врач им якобы сообщил, что на теле погибшего были следы от трех видов оружия. Также утверждается, что действующий полицейский во время стрельбы находился на месте преступления.

4 января жители Каховки устроили протесты у местного отдела полиции с требованием от правоохранителей справедливого расследования. Здание забросали дымовыми шашками и пиротехникой, подожгли шины. 5 января протесты продолжились.

Теги: #расследование #херсонская_область #гбр #полиция
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