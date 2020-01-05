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15:20 05.01.2020

Гончарук анонсировал создание в Украине единого туристического портала

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Гончарук анонсировал создание в Украине единого туристического портала

В Украине до осени текущего года будет создан единый туристический портал, на котором путешествующие смогут получить разнообразную помощь, сообщает департамент коммуникаций Секретариата Кабинета министров Украины в воскресенье.

"Нужно создать все условия, чтобы в Украину приезжало как можно больше туристов. Это, конечно, сервисы. Дороги, строительством которых мы сейчас активно занимаемся. А также безопасность. Именно поэтому создается единое окно помощи туристам. Чтобы можно было обратиться с любым вопросом и получить ответ или помощь", - сказал премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

По данным правительства, единый портал будет работать как онлайн, так и в телефонном режиме. Его работу уже запустят к осени 2020 года. Также будут созданы локальные туристско-информационные центры в регионах.

Как сообщили в Министерстве культуры, молодежи и спорта, создано соответствующее агентство, которое, в частности, будет реализовывать этот проект.

В Секретариате Кабмина отметили, что создание единого туристического портала предусмотрено программой деятельности Кабинета министров Украины, которая утверждена в сентябре 2019 года.

Теги: #туризм #гончарук
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