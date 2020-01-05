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14:33 05.01.2020

Глава Госпогранслужбы опроверг вмешательство Зеленского в вопрос допуска в Украину выступавшего в Крыму музыканта Dr.Alban'а

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Глава Госпогранслужбы опроверг вмешательство Зеленского в вопрос допуска в Украину выступавшего в Крыму музыканта Dr.Alban'а

Глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко заявляет, что президент Украины Владимир Зеленский не влиял на решение о допуске в Украину шведского певца и музыканта Dr. Albanа, который выступал в оккупированном Крыму.

"Я не знаком хорошо с творчеством певца со шведским гражданством, известного как Dr.Alban… Государственную границу он пересекал в соответствии с действующим законодательством, которым руководствуются пограничники при оформлении иностранцев. При этом подчеркиваю - вопрос пограничного контроля относятся исключительно к компетенции Государственной пограничной службы Украины. И никак на решение охранников границы по пропуску ли непропуску лиц не влияет никто, в том числе и президент Украины", - написал Дейнеко на своей странице в соцсети Facebook в воскресенье.

При этом руководитель ведомства отметил, что отказать иностранцам в пересечении границы можно через поручения правоохранительных органов. "Однако в случае его отсутствия и наличия необходимых документов они могут быть пропущены в Украину", - подчеркнул Дейнеко.

Теги: #крым #госпогранслужба #музыкант #дейнеко
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