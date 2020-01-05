Во Львовской области в ДТП погиб 3-летний ребенок

3-летняя девочка погибла и еще три человека получили травмы в ДТП на трассе Киев-Чоп в селе Банюнин Каменка-Бугского района Львовской области, сообщает департамент по вопросам гражданской защиты населения Львовской областной государственной администрации.

По данным департамента, авария произошла 4 января около 21:45. Водитель автомобиля "Lexus" выехал на встречную полосу, где столкнулся с легковым автомобилем "Chevrolet".

"В результате ДТП пассажирка "Шевроле", жительница Киевской области 2016 года рождения, от полученных травм скончалась на месте события. Два пассажира "Шевроле" госпитализированы в травмпункт №3 города Львова", - говорится в сообщении.

Также травмы получила пассажирка "Лексуса", которую после медосмотра отпустили.

Причины и обстоятельства аварии выясняет полиция.