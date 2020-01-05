На Донбассе на мине подорвался грузовик, погиб украинский военный

Один украинский военнослужащий погиб и еще один тяжело ранен в результате подрыва на мине в воскресенье грузового автомобиля Объединенных сил, который осуществлял мероприятия логистического обеспечения, сообщается на странице Операции Объединенных сил в соцсети Facebook.

"В результате наезда на неизвестное взрывное устройство (вероятно противотанковая мина ТМ-62) произошел подрыв грузового автомобиля ГАЗ-66 одного из подразделений Объединенных сил, который осуществлял мероприятия логистического обеспечения. В результате взрыва один военнослужащий погиб, еще один получил тяжелые ранения", - говорится в сообщении.