События

14:14 05.01.2020

На Донбассе на мине подорвался грузовик, погиб украинский военный

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На Донбассе на мине подорвался грузовик, погиб украинский военный

Один украинский военнослужащий погиб и еще один тяжело ранен в результате подрыва на мине в воскресенье грузового автомобиля Объединенных сил, который осуществлял мероприятия логистического обеспечения, сообщается на странице Операции Объединенных сил в соцсети Facebook.

"В результате наезда на неизвестное взрывное устройство (вероятно противотанковая мина ТМ-62) произошел подрыв грузового автомобиля ГАЗ-66 одного из подразделений Объединенных сил, который осуществлял мероприятия логистического обеспечения. В результате взрыва один военнослужащий погиб, еще один получил тяжелые ранения", - говорится в сообщении.

Теги: #всу #мина #оос
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