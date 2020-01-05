На Рождество Украину ждет небольшое похолодание, без осадков, на дорогах местами гололедица

В ближайшие сутки, 6 января, над Украиной будет формироваться область повышенного атмосферного давления, что приведет к некоторому понижению температуры и уменьшению влажности воздуха, сообщает Укргидрометцентр.

В понедельник в Украине преимущественно без осадков, лишь в восточных и прикарпатских областях ночью местами небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла, в Карпатах ночью 8-13° мороза, днем 2-7° мороза.

В Киеве - преимущественно без осадков, температура ночью 2-4° мороза, днем 0-2° мороза.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 6 января самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 9,8 градусов выше ноля в 1988 году, а самая низкая ночью – на отметке 30,8 градусов мороза в 1935 году.

Во вторник, 7 января, в Украине без существенных осадков. На дорогах, кроме юга, местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 3-8° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла; в Карпатах ночью 9-14° мороза, днем 1-6° мороза.

В Киеве 7 января - без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 3-5° мороза, днем 0-2° тепла.