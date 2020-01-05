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13:01 05.01.2020

Боевики один раз обстреляли украинские позиции с полуночи

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Боевики один раз обстреляли украинские позиции с полуночи

Незаконные вооруженные формирования, действующие на востоке Украины, один раз нарушили режим прекращения огня с начала текущих суток по состоянию на 12.00, сообщается на официальном сайте Министерства обороны Украины.

"В результате обстрела боевых потерь среди наших защитников нет", - сообщили в ведомстве.

По данным Минобороны, утром, с 6.10 до 6.30, были обстреляны позиции подразделений Объединенных сил вблизи с.Водяное Новоазовского района Донецкой области.

"Враг совершил обстрел из минометов калибра 82 мм, которые, согласно Минским договоренностям, должны быть отведены на расстояние более 15 км от линии разграничения. Всего противник выпустил 8 мин по нашим позициям", - говорится в сообщении.

Теги: #оос #минобороны #сводка
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