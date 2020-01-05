Три человека погибло на пожаре в Киевской области

В ночь на воскресенье в с.Раковка Вышгородского района (Киевская обл.) в результате пожара в частном доме погибли 3 человека, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Украины.

"5 января в 00.14 в с.Раковка Вышгородского района на территории дачного кооператива Сады - 2 в частном жилом доме возник пожар, вследствие которого погибли 3 человека", – говорится в сообщении на сайте ведомства в воскресенье утром.

По информации спасателей, пожар на площади 56 м кв был ликвидирован в 2.40.

К тушению привлекалось 20 человек личного состава и 4 единицы техники ГСЧС.