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01:45 05.01.2020

Трамп грозит нанести удары по 52 иранским объектам в случае атак Тегерана против американцев

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Трамп грозит нанести удары по 52 иранским объектам в случае атак Тегерана против американцев

Президент США Дональд Трамп предупредил в воскресенье, что готов нанести удары по 52 иранским объектам, если Тегеран проведет атаки, нацеленные против американцев или американских объектов.

"Пусть это послужит предупреждением: если Иран нанесет удар по американцам или американским объектам, то мы выбрали 52 иранские мишени, символизирующие 52 заложников, захваченных Ираном много лет назад", - написал Трамп твиттере.

По словам Трампа, "некоторые выбранные объекты - очень высокого уровня и важны для Ирана и иранской культуры".

"И мы очень быстро и очень сильно ударим по этим мишеням, по Ирану. США больше не хотят слышать угроз!", - добавил американский президент.

Он констатировал, что в Иране, не скрывая этого, обсуждают, как можно было бы атаковать американские объекты, чтобы отомстить за авиаудар США, в результате которого в Ираке погиб командир иранского спецподразделения "Кудс" Касема Сулеймани. По словам Трампа, этот генерал несет ответственность за гибель многих людей, включая американцев.

"Он был в процессе организации атак на наше посольство (в Ираке - ИФ) и готовил еще атаки в других местах. Иран в течение многих лет был лишь источником проблем", - добавил президент США.

Трамп, когда упомянул про 52 заложников и аналогичное число мишеней, имел в виду кризис, произошедший в посольстве США в Тегеране в 1979 году. Тогда группа иранских мятежников захватила десятки заложников в американском диппредставительстве. Некоторым вернули свободу достаточно быстро. А 52 из них были освобождены только в 1981 году.

Теги: #сша #трамп #удар #иран
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