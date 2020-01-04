События

22:21 04.01.2020

Две девушки убиты в Киеве на арендованной квартире, открыто дело

1 мин читать
Две девушки убиты в Киеве на арендованной квартире, открыто дело

Столичные правоохранители устанавливают обстоятельства двойного убийства в Подольском районе Киева, начато уголовное производство.

"Тела двух девушек обнаружили в одной из квартир на улице Кирилловской. По факту умышленного убийства открыто уголовное производство и начато досудебное расследование", – сказано в сообщении на сайте Нацполиции Киева в субботу вечером

В полиции уточнили, что в 16:20 в Подольское управление полиции поступило сообщение от местной жительницы о том, что в помещении собственной квартиры, которую она сдавала в аренду на праздники, обнаружила два женских трупа.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа территориального и главного управлений полиции и судебно-медицинский эксперт.

"Сейчас личности погибших установлены: это местные жительницы 2000 и 2003 годов рождения. Для установления окончательной причины смерти тела пострадавших будут направлены на судебно-медицинскую экспертизу", – сказано в сообщении.

По данному факту следственным отделом Подольского управления полиции начато уголовное производство по ч.2 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины.

Теги: #киев #производство #убийство
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

00:19 05.01.2020
Печерский суд Киева освободил из-под стражи фигурантов дела о покушении на депутата Киевоблсовета Соболева

Печерский суд Киева освободил из-под стражи фигурантов дела о покушении на депутата Киевоблсовета Соболева

23:34 04.01.2020
В воскресенье в Киеве ожидается небольшой снег, снегоуборочная техника готова к работе

В воскресенье в Киеве ожидается небольшой снег, снегоуборочная техника готова к работе

20:09 04.01.2020
Показа мод в здании костела Святого Николая в Киеве не будет – Бородянский

Показа мод в здании костела Святого Николая в Киеве не будет – Бородянский

11:02 04.01.2020
В Одессе женщина до смерти избила бывшего мужа скалкой - полиция

В Одессе женщина до смерти избила бывшего мужа скалкой - полиция

05:54 04.01.2020
Иранский дипломат предупредил о военном ответе Вашингтону за убийство иранского военачальника

Иранский дипломат предупредил о военном ответе Вашингтону за убийство иранского военачальника

04:45 04.01.2020
Иран после убийства Сулеймани оставляет за собой право на самооборону - постпред ИРИ при ООН

Иран после убийства Сулеймани оставляет за собой право на самооборону - постпред ИРИ при ООН

03:30 04.01.2020
В Киеве в результате ДТП столкнулись три автомобиля, один водитель погиб - полиция

В Киеве в результате ДТП столкнулись три автомобиля, один водитель погиб - полиция

13:46 03.01.2020
Проезд вдоль Владимирского проезда и улицы Владимирской днем 7 января перекроют

Проезд вдоль Владимирского проезда и улицы Владимирской днем 7 января перекроют

12:41 03.01.2020
Ежемесячные страховые выплаты ФССУ пострадавшим на производстве в 2019г выросли на 0,6 млрд грн

Ежемесячные страховые выплаты ФССУ пострадавшим на производстве в 2019г выросли на 0,6 млрд грн

07:54 03.01.2020
Американские политики предупреждают о возможных последствиях убийства иранского военачальника

Американские политики предупреждают о возможных последствиях убийства иранского военачальника

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Боевики 4 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранены двое украинских военнослужащих

На Донбассе подорвались двое украинских военнослужащих

В Карпатах прошли испытания военного самолета Ил-76МД

Боевики обстреляли позиции ООС в районе Новолуганского - Минобороны

Чумак представил прокуроров Ровенской и Тернопольской областей

ПОСЛЕДНЕЕ

Выступавшего в Крыму музыканта Dr. Albanа впустили в Украину после вмешательства Зеленского

Три человека погибло на пожаре в Киевской области

Ответ Ирана на убийство Сулеймани положит конец пребыванию США в регионе

Боевики 4 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранены двое украинских военнослужащих

К ПЦУ присоединились около 600 приходов Московского патриархата

В Черновцах задержан фальшивомонетчик

В Украине увеличен размер алиментов

Трамп грозит нанести удары по 52 иранским объектам в случае атак Тегерана против американцев

Киев и Вашингтон продолжают переговоры о военной помощи Украине

В плену боевиков на Донбассе остается около 300 человек

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА