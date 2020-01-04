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21:58 04.01.2020

Киев и Вашингтон продолжают переговоры о военной помощи Украине

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Киев и Вашингтон продолжают переговоры о военной помощи Украине

Между Киевом и Вашингтоном продолжаются обсуждения того, какое именно оружие необходимо Украине, однако и в дальнейшем США будут поставлять системы, о которых говорили ранее, заявил бывший временный поверенный в делах США в Киеве Уильям Тейлор.

"Украинская власть, украинский министр обороны и его команда плотно сотрудничают с людьми в нашем посольстве в Киеве, чтобы получить ответ именно на этот вопрос. Мы хотели бы продлить диалог с Министерством обороны Украины и начальником Генерального штаба генералом Хомчаком о том, какие конкретно системы вам нужны. Такого рода обсуждения продолжаются ", - заявил Тейлор в эксклюзивном интервью "ТСН. Тиждень".

Он отметил, что Конгресс США подписался под конкретными системами вооружения.

"Мы уже говорили о них. Это противокорабельные ракеты, беспилотники, радиокоммуникационная оборудования. Это то, что поступает. Именно так, это то, что будет поступать. И это важный компонент для того, чтобы Украина могла защищаться от россиян", - заявил дипломат.

Теги: #сша #помощь #украина #вооружение
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