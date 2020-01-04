В плену боевиков на Донбассе остается около 300 человек

В плену боевиков контролирующих отдельные районы Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) остается около 300 человек, сообщила представительница Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ), экс-омбудсмен Валерия Лутковская.

"Мы освободили людей, и мне кажется, что это очень важно. С 16 января мне надо продолжать работу, потому что мы еще имеем большое количество людей, находящихся в незаконном удержании на территории ОРДЛО. Это около 300 человек. Относительно 101 лица у нас есть документы, подтверждающие незаконное содержание под стражей, а еще по примерно 200 человек у нас есть информация от родственников, но нет документов", – сказала Лутковская в эфире "Украинского радио" в пятницу.

Она посоветовала не разделять военных и гражданских в процессе обмена пленными. "С точки зрения прав человека нужно защищать что одних, что других", – подчеркнула Лутковская.

Как сообщалось, 29 декабря в ходе обмена удерживаемыми лицами между властями Украины и ОРДЛО получил свободу 81 украинец.

"То, о чем мы договаривались в Нормандском формате, выполнено: мы вернули наших людей. Освобожден 81 человек, 76 сейчас на контролируемой части Украины, 6 остались на временно оккупированных территориях, потому что там их семьи", - сказал президент Украины Владимир Зеленский.

ОРДЛО были переданы 124 человека. "У нас 17 лиц отказались переезжать на территорию ОРДЛО. Кроме того, есть еще близко 30 лиц, которые отказались вообще принимать участие в обмене… Да, они конечно, продолжают отбывать наказание", - сказала Лутковская.