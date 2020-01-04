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18:26 04.01.2020

На Донбассе подорвались двое украинских военнослужащих

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На Донбассе подорвались двое украинских военнослужащих

На Донбассе получили ранение двое украинских военнослужащих, подорвавшись на неустановленном взрывном устройстве, на всех участках разведения сил и средств ситуация остается стабильной, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"Сегодня, 4 января, во время передвижения между взводными опорными пунктами двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве. Пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение, им оказана квалифицированная помощь", – говорится в сообщении, на странице штаба ООС в Фейсбук в субботу вечером.

С начала текущих суток боевики единожды нарушили режим прекращения огня. Незаконные вооруженные формирования в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" со станкового автоматического гранатомета и крупнокалиберного пулемета обстреляли украинские позиции вблизи Новолуганского.

По информации штаба, на участках разведения сил и средств в субботу ситуация остается стабильной.

"На участке разведения №1 ситуация остается стабильной. Режим тишина соблюдается. Перевозки населения между восстановленным мостом и КПВВ "Станица Луганская" осуществляется автобусом и двумя электромобилями. Перевезено около 4 тыс. пассажиров", – сказано в сообщении.

Также сообщается, что представители ГСЧС Украины ежедневно, с обеих сторон дороги, проводят обследование местности на наличие взрывоопасных предметов. Сотрудники Международного комитета Красного Креста, в случае необходимости, оказывают людям медицинскую помощь.

"На участках разведения №2 и №3 обстановка стабильная. Продолжаются мероприятия по соблюдению режима тишина", – добавили в пресс-центре штаба.

Теги: #оос #взрыв #раненые
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