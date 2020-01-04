События

15:09 04.01.2020

Сильно выпивший харьковчанин "заминировал" жилой дом - полиция

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Сообщение о минировании жилой многоэтажки по ул.Дружбы народов в Харькове не подтвердилось, полиция задержала лжеминера.

"Во время выезда работники полиции обнаружили 41-летнего мужчину, который находился в состоянии сильного алкогольного опьянения... и не смог объяснить работникам полиции причину своего поступка", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Сообщение о минировании дома в спальном районе города поступило в Киевский отдел полиции Харькова около 23:00 пятницы. Правоохранители, выехавшие на место не обнаружили взрывных устройств или опасных веществ.

Информация о происшествии внесена в Единый учет Киевского отдела полиции, решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР.

Теги: #минирование #полиция #харьков
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