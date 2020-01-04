Полиция задержала жителя Харьковской области, который "заминировал" ж/д вокзал в Полтаве

Правоохранители задержали 28-летнего жителя Харьковской области, который в состоянии алкогольного опьянения "заминировал" железнодорожный вокзал в Полтаве, сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

"Сегодня, 4 января, около восьмого утра, в полицию Полтавы позвонил аноним, который сообщил о минировании железнодорожного вокзала "Полтава Южная"", - говорится в сообщении.

Однако после проверки вокзала взрывоопасные предметы правоохранители не обнаружили. Одновременно оперативники полиции города начали поиски лица, предоставившего заведомо ложное сообщение о минировании.

"В течение получаса полицейским удалось вычислить "псевдоминера". Мужчину сняли с поезда на железнодорожном вокзале "Полтава Киевская". Фигурантом оказался 28-летний житель Харьковской области, находившийся в состоянии алкогольного опьянения", - проинформировали в полиции.

Сейчас правонарушитель доставлен в отделение полиции, где с ним работают следователи. Решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по квалифицирующим признакам ч.1 ст.259 УК.Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание до 6 лет лишения свободы с конфискацией имущества.