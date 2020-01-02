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08:17 02.01.2020

В ГБР констатировали, что не справились с первоочередными задачами и вызовами в 2019 году

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В ГБР констатировали, что не справились с первоочередными задачами и вызовами в 2019 году

В Государственном бюро расследований оценили результаты работы в 2019 году и констатировали технические нарушения в организационных моментах, кадровом и техническом обеспечении, взаимодействии с правоохранительными органами, сообщила пресс-служба ГБР.

В бюро признали, что по итогам 2019 ГБР "не справилось с первоочередными задачами и вызовами современности".

"Приглашаем общественность и коллег для конструктивного обсуждения путей преодоления кризисных явлений, повышение эффективности работы следственных и оперативных подразделений", - говорится в сообщении на сайте Бюро.

Вместе с тем, в ГБР от украинцев ждут "обстоятельную информацию о злоупотреблениях чиновников и правоохранителей, их скрытые активы, коррупционные связи" и другое.

Письма-уведомления должны содержать четкие факты, обстоятельства и подтверждения информации о злоупотреблениях, коррупционных схемах, а также скрытые активы чиновников и правоохранителей. Письмо можно отправить на почту Бюро, которая указана на его официальном сайте.

Теги: #гбр #результаты #работа
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