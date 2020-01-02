События

05:26 02.01.2020

Офис генпрокурора 2 января начинает свою работу

2 мин читать
Офис генпрокурора 2 января начинает свою работу

Офис генерального прокурора Украины начинает свою работу в четверг, 2 января 2020 года.

"Приказываю: 1. Днем начала работы Офиса генерального прокурора определить 2 января 2020 года", - говорится в приказе генпрокурора Руслана Рябошапки №351 от 23 декабря, который был обнародован в газете "Голос Украины" 24 декабря 2019 года.

Как сообщалось, принятый 19 сентября закон предусматривает создание новой структуры органов прокуратуры после проведения аттестации прокуроров, ликвидацию военных прокуратур с одновременным предоставлением генеральному прокурору права в случае необходимости создавать специализированные прокуратуры на правах структурного подразделения Офиса генерального прокурора, областных прокуратур, окружных прокуратур.

В структуре органов прокуратуры региональные прокуратуры станут областными, а местные – окружными. Перечень и юрисдикцию окружных прокуратур будет определять генпрокурор своим приказом.

Закон предоставляет генпрокурору полномочия утверждать стратегию развития прокуратуры; систему оценки качества работы прокуроров; порядок измерения и регулирования нагрузки на прокуроров; порядок рассмотрения обращений по ненадлежащему исполнению прокурором, занимающим административную должность, должностных обязанностей.

Согласно закону, у генпрокурора будет два первых заместителя и заместители, без ограничения их количества.

Законом упразднены военные прокуратуры, а в списке прокуроров органа прокуратуры исключается должность заместителя генерального прокурора - главного военного прокурора.

Уточнена норма о количестве сотрудников. Так, из 15 тыс. сотрудников органов прокуратуры будет не более 10 тыс. прокуроров.

До 1 сентября 2021 года останавливается действие ряда статей, которые касаются деятельности Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров, а в отдельных положениях закона о прокуратуре название этого органа заменили "соответствующим органом, который осуществляет дисциплинарное производство".

Изменены требования к претенденту на должность генпрокурора. Эту должность сможет занять специалист с юридическим образование и стажем работы в области права не менее 10 лет.

Приказы генпрокурора не будут проходить государственную регистрацию в Министерстве юстиции.

Оклад прокурора окружной (местной) прокуратуры увеличится с 12 до 15 прожиточных минимумов для трудоспособных граждан, с 2021 году он составит 20 прожиточных минимум, а с 2022 году – 25 минимумов.

Кроме того, увеличатся оклады руководства Офиса генерального прокурора, руководителей областных (региональных) прокуратур.

Премирование прокуроров будет осуществляться в порядке, утвержденном генеральным прокурором, по результатам оценивания качества их работы.

Национальная академия прокуратуры Украины станет Тренинговым центром прокуроров.

23 сентября спикер парламента Дмитрий Разумков подписал данный документ. В этот же день закон о реформировании органов прокуратуры подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Закон вступает в силу на следующий день после публикации, за исключением отдельных его положений.

Теги: #работа #гепрокуратура
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:46 27.12.2019
На ДМК задули еще одну доменную печь для работы тремя "домнами"

На ДМК задули еще одну доменную печь для работы тремя "домнами"

15:01 12.12.2019
Тенденция оттока рабсилы заграницу почти прекратилась - замглавы НБУ

Тенденция оттока рабсилы заграницу почти прекратилась - замглавы НБУ

04:32 04.12.2019
Трамваи № 28 и 33К будут работать в сокращенном режиме

Трамваи № 28 и 33К будут работать в сокращенном режиме

19:28 30.11.2019
Снегоуборочная техника полностью готова к работе по уборке снега

Снегоуборочная техника полностью готова к работе по уборке снега

20:02 07.11.2019
Зеленский: работа президента изнуряет, к этому сложно привыкнуть, но решение принято

Зеленский: работа президента изнуряет, к этому сложно привыкнуть, но решение принято

19:25 07.11.2019
Зеленский напомнил о принятых законах, "турборежиме" и обозначил проблему новой Рады

Зеленский напомнил о принятых законах, "турборежиме" и обозначил проблему новой Рады

19:16 07.11.2019
Зеленский о работе Рады: некоторые партии могут не ходить на работу, потому что не хотят голосовать, но не все

Зеленский о работе Рады: некоторые партии могут не ходить на работу, потому что не хотят голосовать, но не все

01:28 01.11.2019
Израильские дипломатические миссии возобновили работу по всему миру

Израильские дипломатические миссии возобновили работу по всему миру

20:35 31.10.2019
Посольство Израиля в Украине возобновит работу с 1 ноября

Посольство Израиля в Украине возобновит работу с 1 ноября

10:57 22.10.2019
Минздрав Украины подвел итоги 50 дней работы новой команды

Минздрав Украины подвел итоги 50 дней работы новой команды

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украинский военный ранен на Донбассе 1 января – штаб ООС

С 1 января усиливается защита обличителей коррупции

Новый год на Софийской площади в центре Киева встретили более 100 тыс человек, на Контрактовой более 40 тыс – КГГА

Боевики с полуночи не открывали огонь на Донбассе – Минобороны

Хорватия приступает к выполнению полномочий председателя Совета ЕС

ПОСЛЕДНЕЕ

Американскую делегацию на форуме в Давосе возглавит министр финансов

В Украину вернули картину, незаконно вывезенную во время немецкой оккупации

В Запорожье состоялся "трезвый" забег

Трамп на Новый год призвал Францию, Германию и НАТО дать денег Украине

В МВД объяснили, что не реагируют на применение фейерверков из-за отсутствия соответствующих полномочий

В Италии во время празднования Нового года погиб один человек, более 200 ранены

Нарушений во время факельного шествия по случаю 111-летия со дня рождения Бандеры не зафиксировано

Помпео переносит поездку в Украину, Белоруссию, Казахстан, Узбекистан и на Кипр из-за ситуации в Ираке

В Киеве проходит факельное шествие по случаю 111-летия со дня рождения Степана Бандеры

Украинский военный ранен на Донбассе 1 января – штаб ООС

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА