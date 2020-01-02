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03:02 02.01.2020

В Украину вернули картину, незаконно вывезенную во время немецкой оккупации

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В Украину вернули картину, незаконно вывезенную во время немецкой оккупации

Из США в Украину передали картину украинского художника Михаила Панина "Тайный отъезд Ивана Грозного перед опричниной", которую вывезли из Днепра во время немецкой оккупации, сообщила пресс-служба Министерства культуры, молодежи и спорта Украины.

"При содействии МКМС завершился процесс возвращения картины известного украинского художника, незаконно вывезенной во время оккупации нацистами из г.Днепр (тогдашний Днепропетровск) 1941-1943 гг. Двухлетняя кропотливая работа завершилась передачей американскими супругами Трейси картины в дар Украине, которая в 2017 году была заявлена к продаже на аукционе "Potomack Сompany" (Александрия, штат Вирджиния, США)", – сказано в сообщении на странице министерства в Фейсбук.

В ведомстве подчеркнули, что возвращение работы М.Панина в Украину - это результат многолетней совместной работы и стратегического партнерства между Украиной и США, а также, "международное признание потерь культурных ценностей Украины во время Второй мировой войны".

Теги: #сша #картина #украина
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