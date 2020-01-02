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01:56 02.01.2020

В Запорожье состоялся "трезвый" забег

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В Запорожье состоялся "трезвый" забег

Первый день нового года запорожцы отметили "трезвой пробежкой" по центральному проспекту города.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", 1 января в Запорожье более полусотни горожан провели новогодний "трезвый" забег по проспекту Соборному.

Как сообщили агентству участники акции - жители Запорожья и Запорожской области, объединившиеся через соцсети, новый год они встретили без алкоголя, поэтому первого января легко преодолели физические нагрузки.

При этом, подчеркнули, что своей "трезвой пробежкой" надеются разрушить устоявшиеся в народе стереотипы проведения новогоднего веселья, связанные с пьянством и чревоугодием, и привлечь в свою "трезвую" новогоднюю компанию как можно больше земляков.

Под лозунги "Запорожье будет трезвым" сторонники здорового образа жизни пробежали по Запорожью порядка 3 километров.

Как отметил агентству активист общественной организации "Трезвое Запорожье" Вячеслав Новик, новогодняя "трезвая пробежка" проводится в Запорожье уже 9 год подряд.

Теги: #забег #новый_год #запорожье
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