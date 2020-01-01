В МВД объяснили, что не реагируют на применение фейерверков из-за отсутствия соответствующих полномочий

В Министерстве внутренних дел Украины объяснили, что не реагируют на нарушения о запрете использовать пиротехнику, потому что не имеют таких полномочий в соответствии с законодательством, сообщили в пресс-службе МВД Украины.

"Сегодня в комментариях вы возмущались, почему полиция не реагировала на канонады фейерверков, если это запрещено? Объясняем - решение о запрете пиротехники принимают городские или сельские советы, каждый отдельно. Например, в Киеве киеврада запретила использование протехнику до окончания ООС, то есть до нашей победы. Однако, соответствующие изменения в Уголовный, Уголовно-процессуальный и Кодекс об административных правонарушениях относительно ответственности за запуск салютов не вносились", - говорится в сообщении на странице ведомства в Фейсбук

В министерстве также отметили, что согласно Административному кодексу, полиция лишь следит за тем, чтобы пиротехника продавалась с сертификатами качества.

В МВД призвали воздержаться от применения пиротехники до завершения боевых действий на Донбассе.