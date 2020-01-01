В Италии во время празднования Нового года погиб один человек, более 200 ранены

Несчастные случаи во время празднования Нового года привели к гибели одного и ранению 204 человек, сообщают власти страны.

Это - самые тяжелые "потери" за новогоднюю ночь в стране за последние шесть лет, отмечают римские СМИ.

По данным МВД Италии, основной причиной травм стали петарды. 11 из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Случай гибели человека произошел в области Марке: мужчина разбился насмерть, когда упал с обрыва. Он не рассчитал силы, когда пытался пуститься с обрыва, чтобы потушить пожар, разгоревшийся из-за использования праздничной пиротехники.