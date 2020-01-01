События

18:28 01.01.2020

Украинский военный ранен на Донбассе 1 января – штаб ООС

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Украинский военный ранен на Донбассе 1 января – штаб ООС

Один украинский военнослужащий получил ранение в среду, 1 января, вследствие обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих на востоке Украины.

"Сегодня, 1 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение", - сообщается на странице Операции Объединенных сил в соцсети Facebook в среду.

Согласно сводке, с начала текущих суток боевики два раза нарушили режим прекращения огня, обстреляв позиции подразделений Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Оба обстрела пришлись на район ответственности оперативно-тактической группировки "Север" и не затронули районы разведения сил и средств.

Ранее в Минобороны Украины сообщили о соблюдении боевиками режима тишины с начала первых суток нового 2020 года по состоянию на полдень. Таким образом, оба обстрела произошли пополудни.

Теги: #всу #оос #раненый
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