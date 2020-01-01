События

16:06 01.01.2020

С 1 января усиливается защита обличителей коррупции

1 мин читать
С 1 января усиливается защита обличителей коррупции

С 1 января 2020 года вступает в силу закон № 198-IX, которым вносятся изменения в законодательство относительно усиления защиты обличителей коррупции.

Документом от 17 октября 2019 года вносятся изменения в закон № 1700-VII "О предотвращении коррупции" и дополняют его пунктами, усиливающими правовую защиту лиц, которые обличают коррупционные действия должностных лиц.

В частности, ст. ст. 531–539 обеспечиваются условия для сообщения информации о возможных фактах коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений, устанавливается порядок проверки по сообщению обличителя, определяются права и гарантии защиты обличителя и его близких лиц, а также гарантируют защиту трудовых прав обличителя.

Последний пункт предусматривает, что обличителю, его близким лицам не может быть отказано в приеме на работу, их не может быть освобождено или принуждено к увольнению, привлечено к дисциплинарной ответственности или подвергнуто со стороны руководителя другим негативным мерам воздействия (перевод, аттестация, изменение условий труда, отказ в назначении на высшую должность, уменьшение зарплаты и т.п.) или угрозе таких мер воздействия в связи с сообщением о возможных фактах коррупции.

Кроме того, этими изменениями обеспечивают право обличителя на конфиденциальность и анонимность, на получение информации и устанавливают юридическую ответственность обличителя.

Теги: #коррупция #закон
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

01:00 01.01.2020
Депутатская неприкосновенность в Украине уже не действует

Депутатская неприкосновенность в Украине уже не действует

01:44 29.12.2019
Зеленский подписал закон об ограничении депутатской неприкосновенности

Зеленский подписал закон об ограничении депутатской неприкосновенности

19:04 28.12.2019
Зеленский подписал закон об урегулировании добычи янтаря

Зеленский подписал закон об урегулировании добычи янтаря

17:34 28.12.2019
Аграрный комитет Рады проигнорировал поправки оппозиции к закону о рынке земли - Герасимов

Аграрный комитет Рады проигнорировал поправки оппозиции к закону о рынке земли - Герасимов

13:03 28.12.2019
Президент подписал закон о соответствии деятельности НКРЭКУ требованиям Конституции

Президент подписал закон о соответствии деятельности НКРЭКУ требованиям Конституции

09:47 28.12.2019
СБУ во Львовской области разоблачила коррупционную сеть в медицинской сфере

СБУ во Львовской области разоблачила коррупционную сеть в медицинской сфере

20:22 27.12.2019
По делу о коррупции при строительстве ГЭС на Ниле в Эфиопии обвиняются 50 человек

По делу о коррупции при строительстве ГЭС на Ниле в Эфиопии обвиняются 50 человек

16:56 27.12.2019
В Кировоградской области из фонда охраны окружающей природной среды присвоили 1,9 млн грн

В Кировоградской области из фонда охраны окружающей природной среды присвоили 1,9 млн грн

11:36 27.12.2019
Суд установил сумму залога в 3 млн грн для экс-чиновницы "Черкассыоблэнерго", подозреваемой в присвоении 313 млн грн

Суд установил сумму залога в 3 млн грн для экс-чиновницы "Черкассыоблэнерго", подозреваемой в присвоении 313 млн грн

19:50 26.12.2019
Зеленский подписал закон об особенностях оформления документов гражданам, проживающим в зоне АТО/ООС или переселенцам

Зеленский подписал закон об особенностях оформления документов гражданам, проживающим в зоне АТО/ООС или переселенцам

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Новый год на Софийской площади в центре Киева встретили более 100 тыс человек, на Контрактовой более 40 тыс – КГГА

Боевики с полуночи не открывали огонь на Донбассе – Минобороны

Хорватия приступает к выполнению полномочий председателя Совета ЕС

Боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

Минимальная зарплата в Украине повысилась на 13%

ПОСЛЕДНЕЕ

Новый год на Софийской площади в центре Киева встретили более 100 тыс человек, на Контрактовой более 40 тыс – КГГА

Более 700 тысяч беженцев вернулись в Сирию в последние годы

В ближайшие дни в Украине установится прохладная погода без осадков, на дорогах местами гололедица

Боевики с полуночи не открывали огонь на Донбассе – Минобороны

В последний день 2019 года в Украину въехало на 15 тыс человек больше, чем выехало – Госпогранслужба

Хорватия приступает к выполнению полномочий председателя Совета ЕС

Боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

Макрон в Новый год пообещал французам, что не откажется от разгневавшего их плана пенсионной реформы

КНДР больше не будет соблюдать мораторий на испытание ядерного оружия - Ким Чен Ын

Минимальная зарплата в Украине повысилась на 13%

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА