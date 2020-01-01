В ближайшие дни в Украине установится прохладная погода без осадков, на дорогах местами гололедица

В ближайшие сутки, 2 января, погоду Украины будет определять прохладный воздух с севера Европы, осадки не ожидаются, лишь в восточной части страны пройдет небольшой мокрый снег, сообщает Укргидрометцентр.

На дорогах местами гололедица. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-6° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла, в Карпатах ночью 8-13° мороза, днем 4-9° мороза.

В Киеве в четверг - без осадков. Температура ночью 2-4° мороза, днем около 0°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 2 января самая высокая температура днем была зафиксирована на отмептке 6,8 градусов тепла в 2007 году, а самая низкая - ночью на отметке 21,8 градусов мороза в 1943 году.

В пятницу, 3 января, в Украине без осадков. На дорогах западной и восточной части местами гололедица. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-6°, в Карпатах 7-12° мороза; днём 0-5° тепла.

В Киеве 3 января - без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-3° мороза, днем 2-4° тепла.