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07:23 01.01.2020

Боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

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Боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

Незаконные вооруженные формирования 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"31 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из вооружения БТР, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия…. В результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в среду утром.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" зафиксирован один обстрел из гранатометов различных систем и стрелкового оружия вблизи Авдеевки.

Четыре обстрела позиций украинских защитников противник совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно: дважды рядом с населенным пунктом Зайцево - из вооружения БТР и крупнокалиберных пулеметов; у Новолуганского - из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия; неподалеку Крымского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

"С начала текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.

Потерь с нашей стороны нет", - подытожили в штабе ООС.

Теги: #оос #сводка #украина
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