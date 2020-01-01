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02:31 01.01.2020

Иран заплатит большую цену в случае гибели американцев в Ираке – Трамп

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Иран заплатит большую цену в случае гибели американцев в Ираке – Трамп

Тегеран столкнется с серьезными последствиями, если объектам США в Ираке будет нанесен ущерб или в случае гибели на них американских граждан, предупредил в среду президент США Дональд Трамп.

"Иран понесет в полной мере ответственность в случае гибели людей на наших объектах или же - в случае нанесения этим объектам ущерба. Он заплатит большую цену! Это не предупреждение, а угроза. С Новым годом", - написал он в своем твиттере.

Во вторник группа демонстрантов попыталась ворваться на территорию посольства США в Багдаде. Трамп, как сообщалось, заявил, что за этой атакой стоит именно Иран.

В среду он поблагодарил власти Ирака за помощь в восстановлении порядка в районе посольства. Также, по словам Трампа, к посольству были немедленно переброшены военные "с самым смертоносным в мире оружием".

Теги: #сша #трамп #иран
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