Зеленский: в новом 2020 году нам надо быть единой страной ежедневно, это должно стать национальной идей для украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев в новом 2020 году быть единой страной ежедневно, что должно стать национальной идеей.

В своем новогоднем поздравлении он отметил, что в истории Украины немало эпизодов, которые объединяют украинцев, и они научились быть единой страной, но пока "эпизодически".

"В новом году нам надо быть единой страной ежедневно. Это должно стать нашей национальной идеей. Научиться жить вместе, в уважении, ради будущего своей страны. Ведь мы представляем его одинаково. Это успешная и процветающая страна, где нет войны. Страна, которая вернула своих людей и свои территории. Где неважно, как названа улица, потому что она освещена и заасфальтирована. Где нет разницы, возле какого памятника ты ждешь девушку, в которую влюблен. И если мы видим будущее одинаково - это должно нас объединить", - подчеркнул Зеленский.

В своем поздравлении Зеленский отметил, что обычно в таких обращениях президенты рассказывают о росте ВВП, падении инфляции, имплементации, диверсификации и других малопонятных терминах.

"Одним словом утверждают, что на самом деле мы стали жить лучше, просто пока этого не заметили. И поэтому часто во время обращения президента мы выключаем звук, ждем, пока он закончит свою сказку, чтобы, наконец, перейти к шампанскому, бутербродам со шпротами и оливье. Сегодня будет иначе. Давайте сегодня каждый честно ответит сам себе на важный вопрос: кто я?", - предложил президент.

"Президент Украины? Обычная домохозяйка? Успешный адвокат? Студент-философ из Могилянки? Агроном из Черкащины? Кто я? Бывший фотограф, который защищает страну на Востоке? Бывший физик, моющий посуду в Италии? Или бывший химик, который строит высотку в Новосибирске? Донецкий врач, который переехал и открыл собственную практику. Учитель из Луганска, который переехал, два года "таксовал" и, в конце концов, вернулся назад? Кто я?

Тот, кто 10 лет живет за границей и любит Украину в Интернете? Тот, кто потерял все в Крыму и начал с нуля в Харькове? Айтишник, что мечтает убежать из страны? Или пленный, который мечтал вернуться домой? Кто я?

Житель Франковска, который защищает свой родной язык? Уроженец Гурзуфа, который хранит свой родной язык (произнесено на крымсотатарском языке – ИФ)? Житель Берегово, который хранит свой родной язык? (произнесено на венгерском языке – ИФ)? Или житель Краматорска, который говорит на родном языке? Тот, кто выучил украинский, потому что нормально знать государственный язык. Тот, кто не хочет этого делать? Кто я?

Тот, кто платит налоги. Подрезает на дороге. Держит дома собаку. Рыжий. Мусульманин. Имеет недостатки слуха. Ненавидит оливки. Либерал. Отличник. Не смотрела "Игру престолов". Сангвиник. Веган. Козерог. Не уступает место в метро. Донор крови. Отказался от пластика.

Это – каждый из нас. Это украинцы. Такие, как есть. Не идеальные и не святые. Просто люди. Живые. Со своими недостатками и "тараканами". Но в нашем паспорте не указано, правильный или неправильный украинец. Нет строчки патриот, малоросс, ватник или бандеровец. Там написано: гражданин Украины. У которого есть права и обязанности. Мы с вами очень разные. Так кто же мы?

73%, которые выбрали президента? 25%, которые его не воспринимают? Или те, кто не ходил на выборы? Те, кто отмечает Рождество 25 декабря или те, кто 7 января? Те, кто празднует 8 марта или считает его пережитком "совка"? Кто знаком 100 лет. И кто встретился в 2014-м. Те, кто сделали самый большой в мире самолет. И кто ставит "заглушку" вместо ремня безопасности. Противники рынка земли. Участники Киев-Прайда. Хотим свободы слова или аплодируем избиению журналистов? Читаем Жадана или слушаем Maruv? Смотрим "Иронию судьбы". Смотрим "Один дома". Болеем за "Динамо" или за "Шахтер"? Или вместе за Ломаченко и Усика? Идем в воскресенье в церковь или ничего не делаем в субботу? Мы те, кто говорят "я тебе кохаю" или "я тебя люблю".

Всё это и есть – мы. И как же нам, таким разным, жить дальше вместе? Отгородиться огромным забором? А вдруг кто-то убедил нас, что наши различия имеют значение? Вдруг это не так? Разве нас мало объединяет? Мы одинаково гордимся великими украинцами. Перестали бы мы их уважать, узнав, за кого бы на выборах голосовали Шевченко или Леся Украинка? Если бы Сковорода и Хмельницкий имели разные взгляды относительно НАТО? Нам было бы важно, в какую церковь ходят Каденюк и Лобановский? Что думают Антонов или Королёв о растаможивании автомобилей? Как Ступка или Быков относятся к Нормандскому формату?

Мы ценим их за другое. Потому что ценим мы, на самом деле, другое. Мы одинаково радовались, когда наши вышли на Евро (чемпионат Европы по футболу 2020 года – ИФ). Одинаково улыбаемся, когда едем по ровной дороге. Одинаково радуемся рождению первенца. И мальчика, и девочки. Мы счастливы, если влюблены. Хоть в Славянске, хоть в Дрогобыче. И кресты на могилах солдат, что в Тернополе, что в Кривом Роге, не соревнуются в патриотизме. А когда вернулись наши моряки и пленные, мы плакали от счастья все: и украиноязычные, и русскоговорящие, и обычная домохозяйка, и успешный адвокат, и президент Украины", - отметил Зеленский.

Президент пожелал украинцам в новом 2020 году уважать друг друга: "Быть здоровыми, иметь достаток и много поводов улыбаться. Желаю всем хорошо отдохнуть, выспаться, не переесть и, конечно, легкого и приятного головокружения утром. А еще, давайте помнить, что любить Украину – означает любить всех украинцев. В каком бы уголке нашей страны они ни родились. Мира всем нам!"