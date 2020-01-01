Зеленский: в новом 2020 году нам надо быть единой страной ежедневно, это должно стать национальной идей для украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев в новом 2020 году быть единой страной ежедневно, что должно стать национальной идеей.

В своем новогоднем поздравлении он отметил, что в истории Украины немало эпизодов, которые объединяют украинцев, и они научились быть единой страной, но пока "эпизодически".

"В новом году нам надо быть единой страной ежедневно. Это должно стать нашей национальной идеей. Научиться жить вместе, в уважении, ради будущего своей страны. Ведь мы представляем его одинаково. Это успешная и процветающая страна, где нет войны. Страна, которая вернула своих людей и свои территории. Где неважно, как названа улица, потому что она освещена и заасфальтирована. Где нет разницы, возле какого памятника ты ждешь девушку, в которую влюблен. И если мы видим будущее одинаково - это должно нас объединить", - подчеркнул Зеленский.