Полиция в новогоднюю ночь применила слезоточивый газ против гонконгских демонстрантов
Сотрудники полиции Гонконга в ночь на среду применили слезоточивый газ для разгона антиправительственных демонстрантов, сообщают азиатские СМИ.
Несколько тысяч человек решили в новогоднюю ночь провести акции протеста. Многие из них в темноте зажигали фонарики от мобильных телефонов.
Некоторые демонстранты еще днем ходили по городу с плакатами, на которых написали призывы продолжать демонстрации против властей в 2020 году.