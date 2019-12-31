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20:58 31.12.2019

Экс-директор ГБР Труба будет привлечен к ответственности за преступления, которые он совершил - Порошенко

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Экс-директор ГБР Труба будет привлечен к ответственности за преступления, которые он совершил - Порошенко

Лидер партии "Европейская солидарность", пятый президент Украины (2014-2019) Петр Порошенко считает, что экс-директор Государственного бюро расследований Роман Труба будет привлечен к ответственности за преступления, которые он совершил во время пребывания на должности, сообщает пресс-служба партии "Европейская солидарность".

"Полностью дискредитированное Государственное бюро расследований преступника Трубы. Преступника - потому что то, что он сделал и что появилось на записях, четко доказывает состав преступления. Он получал незаконные указания от руководства страны, Офиса президента и реализовывал их, давая незаконные указания следователям", - заявил Порошенко во время интервью по итогам 2019 году в эфире телеканала "Прямой".

"Я твердо убежден, что господин Труба будет привлечен к уголовной ответственности за эти преступления, которые он совершил, находясь на этом посту. И не исключено, что и за преступления против майдановцев, которые он совершил в 14-м году, которые сейчас открылись", - отметил пятый президент Украины.

Теги: #ответственность #порошенко #украина #труба
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