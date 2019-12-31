События

16:26 31.12.2019

Согласование списков для будущего взаимного освобождения должно начаться в январе 2020 года и сам обмен может произойти уже этой зимой – пресс-секретарь Зеленского

1 мин читать
Согласование списков для будущего взаимного освобождения должно начаться в январе 2020 года и сам обмен может произойти уже этой зимой – пресс-секретарь Зеленского

Согласование списков для будущего очередного этапа взаимного освобождения удерживаемых лиц должно начаться уже в январе 2020 года и сам обмен может состояться уже этой зимой при наличии соответствующих условий, отмечает пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель.

"Во время телефонного разговора 31 декабря президент Украины Владимир Зеленский и президент Российской Федерации Владимир Путин согласились, что согласование списков для будущего взаимного освобождения должно начаться немедленно, следовательно, уже в январе 2020 года. До согласования списков невозможно сказать имена и сколько людей будут согласованы. Однако надеемся, что при условии быстрой работы и технических возможностей будущее взаимное освобождение состоится уже зимой 2020 года", - сказала она в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" во вторник.

Мендель указала, что речь идет об освобождении украинцев, в том числе и крымчан, находящихся в Крыму и на территории России, и россиян, находящихся в Украине.

Как сообщалось, 31 декабря во время телефонного разговора президент Украины Зеленский и президент Российской Федерации Владимир Путин поздравили друг друга с проведенным взаимным освобождением удерживаемых лиц, которое состоялось 29 декабря.

Во время разговора Зеленский и Путин также договорились немедленно перейти к согласованию списков для освобождения украинцев, в том числе и крымчан, находящихся в Крыму и на территории России, и русских, находящихся в Украине.

Теги: #зеленский #украина #обмен_пленными #путин #рф #крым
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:10 31.12.2019
Лукашенко договорился с Медведевым о поставках российских углеводородов в Беларусь без контрактов

Лукашенко договорился с Медведевым о поставках российских углеводородов в Беларусь без контрактов

15:31 31.12.2019
Новые транзитные контракты между РФ и Украиной будут регулироваться по шведскому праву

Новые транзитные контракты между РФ и Украиной будут регулироваться по шведскому праву

12:34 31.12.2019
Зеленский и Путин обсудили дальнейший обмен удерживаемых лиц, ожидают полного прекращения огня на Донбассе и приветствуют подписание договора о транзите газа

Зеленский и Путин обсудили дальнейший обмен удерживаемых лиц, ожидают полного прекращения огня на Донбассе и приветствуют подписание договора о транзите газа

08:27 31.12.2019
Крымского журналиста Гайворонского депортировали на материковую Украину

Крымского журналиста Гайворонского депортировали на материковую Украину

07:49 31.12.2019
Боевики 2 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранен один украинский военный

Боевики 2 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранен один украинский военный

06:32 31.12.2019
Помпео в ходе визита в Украину подтвердит поддержку политики Киева "по противостоянию российской агрессии"

Помпео в ходе визита в Украину подтвердит поддержку политики Киева "по противостоянию российской агрессии"

04:57 31.12.2019
В Голосеевском районе Киева задержали злоумышленника за кражу цифровой техники

В Голосеевском районе Киева задержали злоумышленника за кражу цифровой техники

03:54 31.12.2019
В ЕС приветствовали подписанный контракт на транзит газа между Украиной и РФ

В ЕС приветствовали подписанный контракт на транзит газа между Украиной и РФ

03:40 31.12.2019
В жилом доме в Ровно обнаружен труп мужчины с перерезанным горлом

В жилом доме в Ровно обнаружен труп мужчины с перерезанным горлом

01:22 31.12.2019
В ООН обеспокоены в связи с участием экс-"беркутовцев" в обмене с Россией

В ООН обеспокоены в связи с участием экс-"беркутовцев" в обмене с Россией

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Киеве вечером под Новый год ожидают дождь и мокрый снег

Украина подписала контракт на транзит газа в Европу из РФ на 5 лет, который может быть продлен еще на 10 лет – Зеленский

Кравцов уходит с поста главы "Укрзализныци" в "публичный сектор"

Освобожденные в результате обмена 64 гражданских лица в удовлетворительном состоянии или в состоянии средней степени тяжести – врач

На Донбассе с начала суток обстрелов не было – Минобороны Украины

ПОСЛЕДНЕЕ

В Киеве вечером под Новый год ожидают дождь и мокрый снег

В Киеве на время проведения праздничных мероприятий перекроют движение на центральных улицах

В Киеве могут закрыть на вход станцию метро "Золотые ворота" на время новогодних и рождественских мероприятий

Ахметов поздравил болельщиков ФК "Шахтер" с Новым годом

Автоматическая оценка недвижимости заработает с 1 января

В Донецкой области задержали сигареты с оккупированных территорий на четверть миллиона гривен

Температурные качели и гололедица – гидрометеоприметы 1 января

Демонстранты попытались штурмовать посольство США в Багдаде

Двух преступников в розыске обнаружили на пограничники

С 1 января вступают в силу новые нормы для электромобилей

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА