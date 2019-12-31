Согласование списков для будущего взаимного освобождения должно начаться в январе 2020 года и сам обмен может произойти уже этой зимой – пресс-секретарь Зеленского

Согласование списков для будущего очередного этапа взаимного освобождения удерживаемых лиц должно начаться уже в январе 2020 года и сам обмен может состояться уже этой зимой при наличии соответствующих условий, отмечает пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель.

"Во время телефонного разговора 31 декабря президент Украины Владимир Зеленский и президент Российской Федерации Владимир Путин согласились, что согласование списков для будущего взаимного освобождения должно начаться немедленно, следовательно, уже в январе 2020 года. До согласования списков невозможно сказать имена и сколько людей будут согласованы. Однако надеемся, что при условии быстрой работы и технических возможностей будущее взаимное освобождение состоится уже зимой 2020 года", - сказала она в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" во вторник.

Мендель указала, что речь идет об освобождении украинцев, в том числе и крымчан, находящихся в Крыму и на территории России, и россиян, находящихся в Украине.

Как сообщалось, 31 декабря во время телефонного разговора президент Украины Зеленский и президент Российской Федерации Владимир Путин поздравили друг друга с проведенным взаимным освобождением удерживаемых лиц, которое состоялось 29 декабря.

Во время разговора Зеленский и Путин также договорились немедленно перейти к согласованию списков для освобождения украинцев, в том числе и крымчан, находящихся в Крыму и на территории России, и русских, находящихся в Украине.