В Киеве вечером под Новый год ожидают дождь и мокрый снег

По прогнозам синоптиков вечером 31 декабря в Киеве возможны осадки: дождь с мокрым снегом, а ближе к ночи - мокрый снег, сообщает пресс-служба КГГА

По информации КГГА, Так, для обработки улиц антигололедными средствами и уборка снега в «Киевавтодоре» подготовлено 418 единиц снегоуборочной техники. Вся техника «Киевавтодора» готова к работе.

«До начала снегопада или дождя со снегом дороги обрабатываем жидкими хлоридами. Это современная технология, которой пользуются в Германии и Австрии. Благодаря распиловке реагента, снег тает, на дороге не образуется гололедица, уменьшается количество использования соли », - добавил директор «Киевавтодора» Валентин Осипов.

По его словам, независимо от праздников, дорожники работают круглосуточно.