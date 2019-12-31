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16:06 31.12.2019

В Киеве вечером под Новый год ожидают дождь и мокрый снег

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В Киеве вечером под Новый год ожидают дождь и мокрый снег

По прогнозам синоптиков вечером 31 декабря в Киеве возможны осадки: дождь с мокрым снегом, а ближе к ночи - мокрый снег, сообщает пресс-служба КГГА

По информации КГГА, Так, для обработки улиц антигололедными средствами и уборка снега в «Киевавтодоре» подготовлено 418 единиц снегоуборочной техники. Вся техника «Киевавтодора» готова к работе.

«До начала снегопада или дождя со снегом дороги обрабатываем жидкими хлоридами. Это современная технология, которой пользуются в Германии и Австрии. Благодаря распиловке реагента, снег тает, на дороге не образуется гололедица, уменьшается количество использования соли », - добавил директор «Киевавтодора» Валентин Осипов.

По его словам, независимо от праздников, дорожники работают круглосуточно.

Теги: #киев #погода #прогноз
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