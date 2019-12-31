События

14:54 31.12.2019

В Киеве могут закрыть на вход станцию метро "Золотые ворота" на время новогодних и рождественских мероприятий

1 мин читать
В Киеве могут закрыть на вход станцию метро "Золотые ворота" на время новогодних и рождественских мероприятий

В Киеве 31 декабря, 1 января и 7 января может быть временно ограничен вход пассажиров на станцию метро "Золотые ворота" во время проведения новогодних и рождественских мероприятий на Софиевской площади, сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации.

"В это время все эскалаторы будут работать на подъем во избежание давки на платформах станции", - указывается в сообщении.

Также возможно ограничение на вход для пассажиров станций метро "Крещатик", "Контрактовая площадь", "Почтовая площадь" и "Майдан Независимости".

Теги: #киев #праздник #золотые_ворота
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:06 31.12.2019
В Киеве вечером под Новый год ожидают дождь и мокрый снег

В Киеве вечером под Новый год ожидают дождь и мокрый снег

15:47 31.12.2019
В Киеве на время проведения праздничных мероприятий перекроют движение на центральных улицах

В Киеве на время проведения праздничных мероприятий перекроют движение на центральных улицах

04:57 31.12.2019
В Голосеевском районе Киева задержали злоумышленника за кражу цифровой техники

В Голосеевском районе Киева задержали злоумышленника за кражу цифровой техники

18:31 30.12.2019
Станция метро "Крещатик" в Киеве возобновила работу, сообщение о минировании не подтвердилось

Станция метро "Крещатик" в Киеве возобновила работу, сообщение о минировании не подтвердилось

17:47 30.12.2019
Станция метро "Крещатик" в Киеве закрыта после звонка о минировании

Станция метро "Крещатик" в Киеве закрыта после звонка о минировании

17:46 30.12.2019
Прокуратура направила в суд дело об убийстве киевлянином собаки

Прокуратура направила в суд дело об убийстве киевлянином собаки

09:47 29.12.2019
В 2019 в Киеве ввели в эксплуатацию 34 бюветных комплекса

В 2019 в Киеве ввели в эксплуатацию 34 бюветных комплекса

04:04 29.12.2019
Для безопасности движения в Киеве коммунальщики используют антигололедные средства

Для безопасности движения в Киеве коммунальщики используют антигололедные средства

00:45 29.12.2019
Активисты баррикадируют Лукьяновское СИЗО против освобождения экс-беркутовцев

Активисты баррикадируют Лукьяновское СИЗО против освобождения экс-беркутовцев

13:49 28.12.2019
Кличко открыл движение по Шулявскому путепроводу

Кличко открыл движение по Шулявскому путепроводу

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Согласование списков для будущего взаимного освобождения должно начаться в январе 2020 года и сам обмен может произойти уже этой зимой – пресс-секретарь Зеленского

В Киеве вечером под Новый год ожидают дождь и мокрый снег

Украина подписала контракт на транзит газа в Европу из РФ на 5 лет, который может быть продлен еще на 10 лет – Зеленский

Кравцов уходит с поста главы "Укрзализныци" в "публичный сектор"

Освобожденные в результате обмена 64 гражданских лица в удовлетворительном состоянии или в состоянии средней степени тяжести – врач

ПОСЛЕДНЕЕ

Согласование списков для будущего взаимного освобождения должно начаться в январе 2020 года и сам обмен может произойти уже этой зимой – пресс-секретарь Зеленского

Ахметов поздравил болельщиков ФК "Шахтер" с Новым годом

Автоматическая оценка недвижимости заработает с 1 января

В Донецкой области задержали сигареты с оккупированных территорий на четверть миллиона гривен

Температурные качели и гололедица – гидрометеоприметы 1 января

Демонстранты попытались штурмовать посольство США в Багдаде

Двух преступников в розыске обнаружили на пограничники

С 1 января вступают в силу новые нормы для электромобилей

В Украине с 1 января 2020г запрещено размещать в новых ЖК хостелы и магазины площадью более 1 тыс. кв. м

В Турции вводится налог с туристов за проживание в отелях

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА