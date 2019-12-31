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14:52 31.12.2019

Ахметов поздравил болельщиков ФК "Шахтер" с Новым годом

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Ахметов поздравил болельщиков ФК "Шахтер" с Новым годом

Президент ФК "Шахтер" Ринат Ахметов отметил поздравил болельщиков с наступающим Новым годом и отметил успехи клуба в уходящем году.

"В уходящем году "Шахтёр" в третий раз подряд добился золотого дубля – выиграл Чемпионат и Кубок Украины, и вышел в весеннюю часть Лиги Европы УЕФА, оставшись единственным представителем страны в еврокубках", - отметил он, передает пресс-служба SCM.

Он напомнил, что в 2019 году в клуб пришел новый тренер и несколько молодых игроков, и выразил уверенность, что каждый из них внесет свой вклад в будущие успехи "Шахтера".

"В новом десятилетии мы ставим перед собой самые амбициозные цели. "Шахтёр" всё так же хочет побеждать – в каждом матче и каждом турнире. Мы всё так же хотим поднимать над головой самые престижные трофеи и держать в руках только золотые награды на радость вам – нашим самым верным и лучшим болельщикам! Я уверен, в 2020-м году футболисты и тренеры сделают всё, чтобы радовать всех нас красивой игрой и дарить яркие впечатления. Пусть этот год станет годом больших побед и новых свершений. Пусть этот год станет годом гордости за родной клуб!", - заявил он.

"Друзья, я поздравляю вас и ваших близких с наступающим Новым годом! Пусть он каждому из вас принесёт исполнение самого главного и важного желания! Мира вам, здоровья и благополучия. С праздником! С Новым годом!", - пожелал Ахметов.

Теги: #ахметов #шахтер
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