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14:15 31.12.2019

Автоматическая оценка недвижимости заработает с 1 января

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Автоматическая оценка недвижимости заработает с 1 января

В Украине с 1 января 2020 году вводится упрощенный метод оценки объектов недвижимости, предполагающий их автоматическую оценку.

В декабре президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о ликвидации схем в сфере оценки недвижимости (законопроект 2047-д), предусматривающий упрощенный метод оценки.

Согласно закону, в случае несогласия с оценкой стоимости, которую модуль определит автоматически, граждане смогут получить ее у оценщика и провести оценку в общем порядке с регистрацией отчета в Единой базе, как это предусматривает текущая процедура, свидетельствует текст документа.

При этом предусмотрен бесплатный доступ к базе для проверки или внесении данных об оценке недвижимости.

Теги: #недвижимость #оценка
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