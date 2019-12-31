В Донецкой области задержали сигареты с оккупированных территорий на четверть миллиона гривен

Правоохранители из состава Объединенных сил на Донбассе задержали партию сигареты с оккупированных территорий на четверть миллиона гривень, сообщает Госпогранслужба Украины

"Вблизи села Прохоровка Волновахского района межведомственная группа сотрудников ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях и оперативников Донецкого пограничного отряда по оперативной информации задержали два внедорожника "Nissan" с партией табачного контрафакта. Два жителя Краматорска везли девятнадцать ящиков (9500 пачек) сигарет. Табачные изделия были в пачках под маркой известного бренда и без акциза. Сумма их оценки составила более 250 000 грн", - говорится в сообщении

Данные табачные изделия были незаконно перемещены с временно оккупированной территории за пределами официальных дорожных коридоров и планировались для продажи на контролируемой территории с целью заработка.

По данному факту в процессуальным руководством Донецкой облпрокуратуры следователи ГУ ГФС в Донецкой области проводятся следственно-розыскные действия. Табачные изделия и транспортные средства, которые перемещались, изъяты в установленном порядке.