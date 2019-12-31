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11:25 31.12.2019

Температурные качели и гололедица – гидрометеоприметы 1 января

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Температурные качели и гололедица – гидрометеоприметы 1 января

В первый день нового года на территорию Украины будет перемещаться более прохладный воздух из северной Европы. Ночью в Украине, днем на Левобережье небольшой мокрый снег; на дорогах местами гололедица, сообщает Укргидрометцентр.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с, ночью кроме южных и восточных областей, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью и днем от 2° мороза до 3° тепла, днем в южной части 1-6° тепла; в Карпатах в течение суток 4-9° мороза.

В Киеве 1 января ночью небольшой мокрый снег, днем без осадков. Температура ночью и днем около 0°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 01 января самая высокая температура днем была 7,4° в 1973г., самая низкая ночью -22,8° в 1896, 1909, 1970г.

2 января в Украине без осадков. На дорогах местами гололедица.

Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 2-7° мороза; днём от 2° мороза до 3° тепла; в Карпатах ночью 7-12° мороза, днем 1-6° мороза.

В Киеве 2 января без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 2-4° мороза, днем около 0°.

Теги: #погода #прогноз
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