События

11:10 31.12.2019

Двух преступников в розыске обнаружили на пограничники

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Двух преступников в розыске обнаружили на пограничники

На Закарпатье задержали 33-летнего гражданина Венгрии, который почти 5 лет скрывался от уголовной ответственности - на родине его разыскивали правоохранительные органы за подделку документов, совершенное им как должностным лицом.

Как сообщает во вторник Госпогранслужба Украины, иностранец ехал в Украину на авто через пункт пропуска «Ужгород». Во время пограничного контроля на него сработала база данных Интерпола. В аппарате Укрбюро Интерпола подтвердили, что иностранец находится в международном розыске с целью ареста и последующей экстрадиции.

А в пункте пропуска «Жуляны» задержали украинца, которого правоохранители Ровенской подали в розыск за совершение двух уголовных преступлений: незаконное лишение свободы или похищение человека и нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами. Мужчина 1972 года прибыл рейсом из Лондона. Во время пограничного контроля на него тоже сработала одна из баз данных.

Оба задержанных пограничники передали сотрудникам Национальной полиции.

Теги: #розыск #закарпатская_область
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