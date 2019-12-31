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10:19 31.12.2019

В Турции вводится налог с туристов за проживание в отелях

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В Турции вводится налог с туристов за проживание в отелях

В Турции с 1 января 2020 года вводится налог с туристов за проживание в отелях - в размере 2% от стоимости гостиничного номера.

"Налог в размере 2% в гостиничном секторе Турции вводится с 1 января 2020 года. Просьбы отельеров отложить его и снизить ставку не нашли ответа", - сообщает издание TourismGuncel.

Как отмечается, в первый год налоговая ставка составит 1%, со второго года - 2%. В бюджет налог будут уплачивать отели, пансионаты, гостевые дома и иные средства размещения, принимающие туристов. Причем налог для гостей будет оформляться отдельным документом.

В середине ноября парламент Турции принял законопроект, обязывающий туристов начиная с 2020 года платить налог на проживание в размере 2% от стоимости размещения. Предполагалось, что сбор будет взиматься с постояльцев отелей, гостиниц, пансионатов, курортных поселков, гостевых домов, а также апарт- и бутик-отелей. Закон подаисал президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Ранее в Турции по инициативе министерства финансов обсуждалось введение в 2020 году налога с отельеров, которые должны были платить от 1 до 6% стоимости номеров в бюджет. В итоге парламентская комиссия решила переложить налог на туристов и изменить его ставку.

Оба новшества встретили жесткую критику представителей туристической отрасли Турции. Отельеры заявляли, что это может отпугнуть иностранных туристов и снизить их доходы. Также, по их мнению, новый налог нельзя вводить сейчас, когда отрасль еще не оправилась от последствий резкого снижения зарубежного турпотока в 2015-2016 гг.

Теги: #турция #налог #туристы
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