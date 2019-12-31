Крымского журналиста Гайворонского депортировали на материковую Украину

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил о депортации из аннексированного Крыма на материковую часть Украины журналиста Евгения Гайворонского, который ранее поддерживал аннексию полуострова.

"Евгения Гайворонского, журналиста, жившего во временно оккупированном Крыму и во время вторжения российских войск который поддержал действия России по захвату Крыма, сегодня ночью депортировали на материковую часть Украины", - написал Чубаров на своей странице в Фейсбуке.

По словам Гайворонского Чубарову, его в сопровождении сотрудников Федеральной службы безопасности и миграционной службы России выдворили в районе пограничного перехода между Россией и Украиной Чертково-Меловое.

"В настоящее время Евгений Гайворонский должен быть уже в Бахмуте, откуда он собирается следовать в Киев", - добавил Чубаров.