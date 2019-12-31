Боевики 2 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранен один украинский военный

Незаконные вооруженные формирования 2 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранен один украинский военнослужащий, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"30 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 2 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из снайперских винтовок. В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - говорится в сообщении на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук во вторник утром.

Оба случая зафиксированы вблизи населенных пунктов Новомихайловка и Пески, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

"С начала текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны нет", - добавили в штабе.