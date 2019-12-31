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04:57 31.12.2019

В Голосеевском районе Киева задержали злоумышленника за кражу цифровой техники

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В Голосеевском районе столицы правоохранители задержали 23-летнего мужчину, который в одном из хостелов украл у посетителей цифровую технику, ему грозит до шести лет заключения, сообщил отдел коммуникации Национальной полиции Киева.

"Мы установили личность злоумышленника. Им оказался 23-летний ранее судимый за кражу житель Киевской области. Задержали его в гостинице неподалеку от хостела, где он через некоторое время поселился. При общении с нами молодой человек признался в совершенных кражах и рассказал, что похищенные вещи сдал в ломбард, а деньги потратил на собственные нужды и развлечения", - сказано в сообщении.

Правоохранители выяснили, что вещи исчезли в период отсутствия их владельцев. Вместе с тем пострадавшие добавили, что два ноутбука, планшет, а также устройства и аксессуары к нему исчезли после отъезда из хостела мужчины, который проживал с ними в одной комнате:

Злоумышленнику сообщили о подозрении в совершении правонарушений, предусмотренных ч. 2, 3 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование завершено, обвинительное заключение передали в Голосеевский районный суд. Фигуранту грозит до шести лет лишения свободы.

Теги: #киев #вор #украина #задержание
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