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03:40 31.12.2019

В жилом доме в Ровно обнаружен труп мужчины с перерезанным горлом

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В Ровно в коридоре жилого дома нашли труп мужчины с перерезанным горлом, сообщила пресс-служба областной Национальной полиции.

"29 декабря в 18:00 в коридор общего пользования в доме на улице Соборная областного центра местные жители обнаружили тело мужчины без признаков жизни с телесными повреждениями", - сказано в сообщении.

Правоохранители выяснили, что погибшим оказался владелец одной из квартир - 59-летний житель. По результатам осмотра судмедэкспертом, предварительной причиной смерти мужчины стали ножевые ранения в области шеи.

Следователи Ровенского отдела полиции открыли досудебное расследование по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины.

"Из квартиры 41-летнего соседа погибшего правоохранители изъяли кухонный нож и одежду со следами крови. Сейчас полицейские устанавливают его местонахождение и проверяют на причастность к совершенному преступлению", - добавили в пресс-службе ведомства.

Теги: #труп #мужчина #украина #ровно
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