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02:40 31.12.2019

В Германии переоборудовали только 96% старых дизельных автомобилей

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В Германии переоборудование старых дизельных автомобилей новым программным обеспечением, позволяющем снизить вредные выбросы, до конца не завершено: к началу декабря апгрейд выполнен только на 96% из 5,3 млн машин, сообщило министерство транспорта в ответ на запрос агентства dpa.

Снизить выбросы вредных веществ за счет обновления ПО дизельных автомобилей решили в 2017 году на встрече представителей германского автомобилестроения и членов правительства, напоминает Deutsche Welle. Предполагалось, что переоборудование завершится к концу 2018 года. К августу 2019 года удалось снабдить новым ПО 4,5 млн машин. Все расходы берут на себя производители.

При этом 2,5 млн автомобилей были выпущены Volkswagen, и, прежде чем установить новое ПО, требуется удалить незаконный софт, позволявший манипулировать данными о выбросах вредных веществ.

Между тем, с 31 мая 2018 года в Германии вступили в силу первые запреты для автомобилей с дизельными двигателями - таким машинам запрещается въезжать в некоторые города или на определенные участки трасс. Ранее в феврале Федеральный административный суд в Лейпциге разрешил городам и коммунам вводить соответствующие запреты в целях снижения содержания окиси азота в воздухе.

"Дизельный скандал" начался в 2015 году, когда власти США выяснили, что VW сознательно занижал данные о содержании вредных веществ в выхлопных газах дизельных двигателей.

Теги: #дизель #автомобили #переоборудование #германия
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