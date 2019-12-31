События

01:22 31.12.2019

В ООН обеспокоены в связи с участием экс-"беркутовцев" в обмене с Россией

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Участие пяти экс-"беркутовцев" в обмене удерживаемыми лицами усложнит расследование дел Майдана, считает Миссия Организации Объединенных Наций (ООН) в Украине.

"Передача пяти сотрудников спецподразделения "Беркут", которых обвиняют в убийстве 48 и ранении 80 протестующих 20 февраля 2014 года, на территорию, контролируемую самопровозглашёнными "республиками", существенно усложнит правосудие и соблюдение прав жертв на справедливость", - говорится в сообщении Миссии на странице в Фейсбуке.

Отмечается, что Миссия ООН разделяет беспокойство родственников погибших на Майдане. В то же время приветствует обмен удерживаемых под стражей лиц между Киевом и ОРДЛО.

Теги: #беркут #обмен #украина #оон_права_человека
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