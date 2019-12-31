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00:16 31.12.2019

Украина подписала контракт на транзит газа в Европу из РФ на 5 лет, который может быть продлен еще на 10 лет – Зеленский

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Украина подписала контракт на транзит газа в Европу из РФ на 5 лет, который может быть продлен еще на 10 лет – Зеленский

Подписан контракт на транзит российского газа в Европу из России через территорию Украины сроком на пять лет, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Конец года, но не достижений. Украина подписала контракт на транзит газа на пять лет, в течение которых мы получим, по меньшей мере, более $7 млрд. Стороны могут продлить контракт еще на десять лет", - написал он на своей странице в Facebook в понедельник вечером.

"Украинская ГТС будет загружена, а это - энергетическая безопасность и благосостояние украинцев! Минимально гарантированная прокачка – 65 млрд кубометров газа в первый год и по 40 млрд в последующие четыре. Фактически же прокачивать можем больше. Европа знает, что мы не подведем в энергетической безопасности", - отметил Зеленский.

Теги: #нафтогаз #зеленский #газпром #транзит_газа
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